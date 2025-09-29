Куда Украина будет экспортировать оружие: Зеленский объявил о четырех площадках

Зеленский заявил, что Украина имеет уже четыре площадки для экспорта оружия (Фото: president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 29 сентября, заявил, что Украина работает над экспортом отечественного вооружения , которое в профиците. Уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам. Об этом Зеленский сообщил во время вечернего видеообращения.

Президент рассказал, что провел технологическую Ставку верховного главнокомандующего, на которой, среди прочих, присутствовали производители дальнобойного оружия. Ключевые вопросы, которые там поднимали — объемы производства.

Реклама

«Министерство обороны Украины и другие чиновники, наши Силы обороны и безопасности, а также все основные компании — производители украинских дронов и ракет были сегодня в разговоре. Именно такой формат работает лучше всего — если все в одном разговоре, все привлечены к подготовке важных решений, кто это действительно подходит, вы можете получить реальную информацию и не сможете соврать», — сказал Зеленский.

По словам президента, было расхождение в оценках потенциала украинского производства и реальной благоприятности компаний. Зеленский говорит, что надо производить максимум, и отечественные производственные возможности еще далеки от заполнения.

Он утверждает, что украинское финансирование направляют так, чтобы каждая компания, которая может дать качественный результат, получила и могла его полностью реализовать.

«Партнеры помогают нам с финансами, особенно помогают на дроны. Это важно. И это ощутимо, я благодарю вас за это. Задача Министерства обороны и всех привлеченных институтов — обеспечить производителям столько заказов, сколько они могут реально выполнять», — заявил глава государства.

Президент также сообщил, что на Ставке докладывали о дальнобойных потребностях Украины. Кроме того, по словам Зеленского, Киев планирует контракты и производство так, чтобы арсеналы были достаточно наполнены.

«Работаем и в вопросах экспорта — контролируемого экспорта нашего оружия, некоторых видов, которые у нас в профиците, что действительно может дать Украине дополнительные финансы на производство дефицитных вещей, которые так нужны на фронте сейчас, и тех, которые лучше всего показали себя в ударах вглубь российской территории», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что уже есть договоренность о четырех экспортных площадках: США, Европа, Ближний Восток и Африка. По его словам, Украина будет готовить соответствующие соглашения.

19 сентября Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором обсуждали вопросы производства оружия. Тогда президент сообщил, что в течение двух недель будет представлен концепт трех новых экспортных платформ для украинского оружия.

Тогда же, во время общения с журналистами, президент сказал, что через десять дней презентуют концепт частичного экспорта оружия.

21 сентября Зеленский сообщил, что Украина имеет для партнеров первые предложения по экспорту отечественного оружия. В частности это касается морских дронов.

24 сентября президент заявил, что Украина решила открыть экспорт оружия, чтобы показать партнерам современные и надежные системы, которые были проверены в реальных условиях войны.

25 сентября Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет 300 технологических компаний и уже в этом году начнет экспортировать собственные дроны.