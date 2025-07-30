«Невозможно представить». Шмыгаль выступил против экспорта оружия за границу

30 июля, 21:50
Новый глава Минобороны Денис Шмыгаль прокомментировал возможность экспорта оружия (Фото: t.me/ministry_of_defense_ua)

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина не имеет права экспортировать вооружение, если собственная армия не получает всего необходимого. Об этом он сказал в интервью BBC.

По словам Шмыгаля, экспорт продукции оборонного назначения, изготовленной украинскими предприятиями, является неприемлемым в ситуации, когда Вооруженные силы Украины не полностью обеспечены.

«Экспорт оружия — это политическое решение. Если наши военные не имеют достаточно оружия, его нельзя отправлять за границу», — сказал министр.

Шмыгаль сообщил, что правительство работает над привлечением дополнительного финансирования для выкупа продукции украинских оборонных предприятий с последующей ее поставкой на передовую.

По его словам, сейчас возможны только партнерские форматы сотрудничества с иностранными государствами — в частности, хранение вооружения на складах союзников или взаимный обмен.

