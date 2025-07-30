«Невозможно представить». Шмыгаль выступил против экспорта оружия за границу

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина не имеет права экспортировать вооружение, если собственная армия не получает всего необходимого. Об этом он сказал в интервью BBC .

По словам Шмыгаля, экспорт продукции оборонного назначения, изготовленной украинскими предприятиями, является неприемлемым в ситуации, когда Вооруженные силы Украины не полностью обеспечены.

Реклама

«Экспорт оружия — это политическое решение. Если наши военные не имеют достаточно оружия, его нельзя отправлять за границу», — сказал министр.

Шмыгаль сообщил, что правительство работает над привлечением дополнительного финансирования для выкупа продукции украинских оборонных предприятий с последующей ее поставкой на передовую.

По его словам, сейчас возможны только партнерские форматы сотрудничества с иностранными государствами — в частности, хранение вооружения на складах союзников или взаимный обмен.