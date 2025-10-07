Армия РФ нанесла удар возле железнодорожной станции в Черниговской области, некоторые поезда задерживаются

Пожар после российских обстрелов Черниговской области 25 сентября 2025 года (Фото: Вячеслав Чаус / Telegram)

Российские оккупанты во вторник, 7 октября, атаковали Нежинский район в Черниговской области — удар беспилотниками нанесли возле железнодорожной станции перегона Носовка-Нежин. Об этом сообщил Нежинский городской совет в Telegram.

В городском совете отметили, что сейчас движение поездов по одному пути осуществляется с задержкой.

Также из-за атаки временное прекращение движения железнодорожного транспорта. В городском совете уточнили, что информации о пострадавших нет.

Реклама

2 октября сообщалось, что в Нежине после ударов России по энергообъектам полностью отсутствует подача электричества — из-за этого школы перейдут на дистанционную форму обучения.

30 сентября российские оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Нежинском районе Черниговской области, в результате чего десятки тысяч людей остались без света, сообщал глава региональной ОГА Вячеслав Чаус.

После обстрелов энергетической инфраструктуры в Черниговской области были введены графики отключения света, сообщали в Черниговоблэнерго.

1 октября в Министерстве энергетики Украины сообщили, что российская армия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры в восточном и центральном регионах страны.

7 октября Министерство энергетики Украины сообщало, что россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Харьковской, Черниговской и Сумской областей.