Укрзализныця перестроит маршруты в прифронтовые регионы из-за угрозы атак РФ

Дым поднимается над пассажирским поездом, в который 4 октября попал российский беспилотник (Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region/Handout via REUTERS)

Российская армия продолжает обстреливать подвижной состав Укрзализныци , поэтому компания меняет логистику перевозок в прифронтовых областях. Об этом сообщил председатель правления УЗ Александр Перцовский в эфире телемарафона в субботу, 4 октября.

«Это наши прифронтовые регионы, которые подвергаются атакам ежедневно. Но принципиально важно продолжать сообщение с этими городами… Перестраиваем определенным образом, не буду об этом широко говорить, но перестраиваем наши маршруты, делаем их комбинированными для того, чтобы уменьшить риски безопасности», — отметил он.

По его словам, РФ «охотится» на локомотивы, вагоны и другой подвижной состав. В то же время УЗ не планирует прекращать сообщение с прифронтовыми громадами.

Перцовский призвал пассажиров внимательно выполнять указания поездных бригад и работников вокзалов. В некоторых случаях часть пути придется преодолевать автобусами, а маршруты будут меняться для снижения рисков.

4 октября Россия дважды ударила по вокзалу в Шостке. Первый удар пришелся по локомотиву пригородного поезда Терещинская — Новгород-Северский. Затем враг ударил по электровозу поезда Киев — Шостка. Пострадали пассажиры и работники Укрзализныци. Второй удар оккупанты нанесли, когда продолжалась эвакуация после первого.

Сообщалось, что пострадали около 30 человек, есть погибший. Среди них — 44-летняя женщина и трое ее сыновей, которым 14, 11 и 7 лет. Восемь человек госпитализированы.

Мэр Шостки Николай Нога сообщил, что в результате российских обстрелов повреждены электросети, водоснабжение и газовая система. Город полностью обесточен.