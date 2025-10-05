«Это новый вызов». Как защитить поезда от ударов РФ — несколько вариантов от Романенко

Боевая работа зенитчиков по воздушным целям (Фото: Воздушное командование Восток/Facebook)

Военный эксперт Сергей Флеш предупреждает, что россияне будут усиливать удары шахедами по локомотивам, в частности об этом свидетельствует последняя атака. Есть ли возможность защититься от подобных ударов, в эфире Radio NV рассказал основатель благотворительного фонда Закроем небо Украины, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

Здесь есть несколько вариантов. Надо анализировать маршруты прохождения поездов по всему участку. И районы, через которые проходит противовоздушная оборона, должны теперь иметь в виду, что враг, нарушая все международные [нормы], будет осуществлять удары по вагонам, по поездам. В боевую задачу [противовоздушной обороны надо] вводить прикрытие участков, которые проходят через их зону ответственности.

Кроме этого, возможно, рассматривать вопрос сопровождения поездов — на одном или нескольких более активных участках. Мы знаем, что у нас есть дроны-перехватчики, например, но их радиус действия небольшой. Тогда из инструментариев могут быть, условно, легкомоторные самолеты или вертолеты. Но здесь надо вообще работать над концепцией сопровождения на отдельных участках.

