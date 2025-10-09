Укрзализныця опровергла информацию о попадании шахеда в пассажирский поезд, мэр Конотопа заявил об обстреле локомотива

Информация о попадании БпЛА в поезд в Черниговской области 9 октября не соответствует действительности (Фото: Укрзализныця)

Укрзализныця в четверг, 9 октября, опровергла информацию о попадании шахеда в пассажирский поезд в Черниговской области. Об этом говорится в заявлении компании.

«Распространенная информация о попадании в пассажирский поезд на Черниговщине не соответствует действительности», — говорится в сообщении УЗ.

Обновлено в 14:53. Мэр Конотопа Артем Семенихин в комментарии РБК-Украина объяснил свое заявление о поезде и сообщил о попадании шахеда в соседний с пассажирским локомотив. Людей успели вывести из поезда.

«Удар пришелся на соседний с пассажирским поездом локомотив. Ударили шахедом. Удар был похож на тот, который был в Шостке накануне», — сказал Семенихин.

Компания УЗ опубликовала заявление в ответ на сообщении мэра Конотопа Артема Семенихина, сообщение которого свидетельствовало о попадании в поезд в селе Халимоново Черниговской области.

«Халимоново… Поезд… Люди…» — написал он.

Впоследствии Семенихин опубликовал видео, на котором видно как шахед пролетает мимо поезда Укрзализныци, остановившегося на пути. По его словам, людей успели перевести в укрытие. Сейчас в Конотопе Сумской области проводят эвакуацию пассажиров.

«Конотоп вместе с УЗ и полицией сейчас организуют эвакуацию пассажиров железной дороги автобусами! Александр Перцовский сейчас лично от УЗ контролирует ситуацию», — заявил Семенихин.

Ранее 9 октября УЗ писала, что в результате нового удара РФ по железной дороге поезда Сумского направления курсируют в объезд.