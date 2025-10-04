В вагоне одного из поездов, в которые попал российский беспилотник в Шостке, обнаружили тело погибшего мужчины
В Шостке обнаружили тело погибшего мужчины (Фото: Прокуратура Украины)
В вагоне одного из поездов, в которые попал российский беспилотник на железнодорожном вокзале в городе Шостка Сумской области, обнаружили тело погибшего 71-летнего мужчины, сообщили в прокуратуре.
Среди пострадавших — 44-летняя женщина и трое ее сыновей, которым 14, 11 и 7 лет.
4 октября Россия дважды ударила по вокзалу в Шостке. Первый удар попал в локомотив пригородного поезда Терещинская — Новгород-Северский. Когда началась эвакуация людей, враг повторно попал в электровоз поезда Киев — Шостка. Пострадали пассажиры и работники Укрзализныци. Второй удар оккупанты нанесли, когда продолжалась эвакуация после первого удара.
Сообщалось, что пострадали около 30 человек. Восемь пострадавших госпитализированы. Мэр Шостки Николай Нога сообщил, что в результате российских обстрелов Шостки повреждены электросети, водоснабжение и газовая система. Город полностью обесточен.