Укрзализныця предупредила о задержках поездов на Львовщине после массированной атаки РФ

В связи с повышенной опасностью на Львовщине после массированной атаки РФ движение пригородных и региональных поездов может быть затруднено. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Ряд пригородных поездов Стрыйского направления курсируют с задержками до 30 минут.

Также региональный поезд № 826 Львов — Хмельницкий отправился с начальной с задержкой 30 минут, сообщили в Укрзализныце.

Во Львове в результате российской массированной атаки ракетами и дронами часть города осталась без света, известно о Рясном и Левандовке. Пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но лучше закрыть окна и оставаться в безопасном месте, сообщал мэр Андрей Садовый.

Утром 5 октября РФ запустила по Украине беспилотники и ракеты различных типов. В разных регионах, в частности западных, прогремели взрывы. Вечером Россия начала очередную атаку, запустив несколько волн беспилотников. Позже зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты типа Кинжал и Х-101.

Основная часть воздушных целей направлялась в сторону западных регионов, в частности Львовской области. Во Львове жители слышали пролет дронов и работу сил ПВО, а после сообщения о приближении ракет в городе раздалась серия мощных взрывов.

Кроме этого, российские войска осуществили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий. Один человек погиб.