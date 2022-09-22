Целуют землю и флаг. Первые кадры возвращения защитников Азовстали из плена — видео

22 сентября, 12:40
Поделиться:
22 сентября Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников (Фото:СБУ)

22 сентября Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников (Фото:СБУ)

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. НВ публикует первые кадры с освобожденными героями.

https://www.youtube.com/embed/bEvuoktM5DU

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что 124 из освобожденных — офицеры. Среди них также бойцы Нацгвардии, Сухопутных войск, ВМС, пограничники, полицейские, бойцы территориальной обороны, СБУ, таможенники и гражданские.

Видео дня

Читайте также:

Защитник Мариуполя, морпех Михаил Дианов после освобождения из плена, 22 сентября 2022 года (Фото:СБУ) «215 хороших новостей». Защитники Украины вернулись из российского плена — фоторепортаж

Среди освобожденных защитников также были пять командиров из Азовстали. Их обменяли на 55 российских пленных, в обмен на остальных 210 бойцов, Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

В ночном обращении президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины за день «215 хороших новостей». Также из российского плена были освобождены десять иностранных защитников Украины, сейчас они находятся в Саудовской Аравии.

Читайте также:
«Теперь Медведчука и Януковича мобилизуют». Украина обменяла Медведчука на 215 своих защитников — реакция соцсетей
Редактор: Карина Пасечник

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Азовсталь Обмен пленными Владимир Зеленский Полк Азов Андрей Ермак Война России против Украины Интернациональный легион

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X