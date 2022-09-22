Целуют землю и флаг. Первые кадры возвращения защитников Азовстали из плена — видео 22 сентября, 12:40 22 сентября Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников (Фото:СБУ)

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. НВ публикует первые кадры с освобожденными героями.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что 124 из освобожденных — офицеры. Среди них также бойцы Нацгвардии, Сухопутных войск, ВМС, пограничники, полицейские, бойцы территориальной обороны, СБУ, таможенники и гражданские.

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Среди освобожденных защитников также были пять командиров из Азовстали. Их обменяли на 55 российских пленных, в обмен на остальных 210 бойцов, Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

В ночном обращении президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины за день «215 хороших новостей». Также из российского плена были освобождены десять иностранных защитников Украины, сейчас они находятся в Саудовской Аравии.

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