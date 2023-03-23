Как в Украине встречали 17 детей, похищенных оккупантами — видео 23 марта, 16:01 В Украине встречают детей, возвращенных из депортации оккупантами (Фото:скриншот видео / Save Ukraine / Спасемо Україну / Facebook)

Благотворительная организация Save Ukraine показала, как встречали 17 детей, которых 22 марта удалось вернуть в Украину после депортации российскими оккупантами.

В Facebook организации сообщили, что это дети из Херсонской и Харьковской областей, которых во время захвата врагом украинских территорий переместили вглубь оккупированных районов или в Россию. После освобождения захваченных территорий страна-агрессор отказалась организовывать возвращение детей.



Видео дня

«Сложная логистика, постоянная опасность, линия огня или несколько границ для многих [родителей] превратили возвращение детей в сверхзадачу. Поэтому они обращаются за помощью к Save Ukraine… Сегодня мы снова переживаем трогательные моменты, когда дети возвращаются на родную землю. Уставшие от дороги и продолжительного стресса, но счастливы от того, что они теперь дома, на Родине», — написали в Save Ukraine.

Ранее издание Бабель сообщило, что 15 детей оккупанты удерживали в Евпатории в лагере Лучистый. Одного ребенка вернули с оккупированной части Луганской области, еще одного — из российской Анапы.



Офис генпрокурора зафиксировал депортацию более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, но реальная цифра может быть намного больше. По состоянию на 17 марта Украине удалось вернуть домой 308 детей.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военном преступлении незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.