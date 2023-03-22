В Международном уголовном суде заявили, что Россия использует детей как «военные трофеи» 22 марта, 02:00 Карим Хан (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что российские оккупанты используют украинских детей как военные трофеи.



Об этом сообщает CNN.

"Вы должны ухаживать за ними. Если они не в безопасности, вы перемещаете их в безопасную часть Украины. Если это невозможно, то в нейтральную страну. И, похоже, это не просто депортация в Российскую Федерацию, их встречают чужие люди, теперь вдруг стали приемными родителями. А дети не имущество, не военная добыча", - заявил Хан.

Видео дня

Он отметил, что Россия не отрицает обвинения МКС, а "носит их как почетный знак". Власти РФ также не ответили на попытки прокуроров провести переговоры.

"Дети не являются собственностью страны, которую можно перемещать по политическим или идеологическим мотивам. Это должно регулироваться законом, и этот закон должен соблюдаться", – заявил Хан.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.