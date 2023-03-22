В Украину из России и Крыма вернули 18 украинских детей

22 марта, 18:13
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Возвращение детей из Крыма (Фото:Бабель)

Возвращение детей из Крыма (Фото:Бабель)

Благотворительный фонд Save Ukraine, помогающий внутренним переселенцам, вернул из России и оккупированного Крыма 18 украинских детей.

Об этом сообщает Бабель.

15 детей россияне держали в Евпатории в лагере Лучистый. Одного ребенка вернули из так называемой «ЛНР», а еще одного — из российской Анапы.

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Большинство детей из Херсона и те, кого отправили в Крым. Родителям оккупанты говорили, что детей везут на отдых на две недели, но потом отказались их возвращать, ссылаясь на угрозу обстрелов.

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Одна девушка сбежала из дома в Херсоне, потому что ее испугали тем, что придут ВСУ и изнасилуют. Она ничего не сказала родителям. По дороге она встретила женщину, которая ехала в Джанкой. Там ее передали российским военным, а затем она попала в лагерь в Евпатории.

Парня, попавшего в «ЛНР», похитили из Купянска. Его держали вместе с 13 одноклассниками, которых пока не удалось вернуть.

Это уже четвертый рейс Save Ukraine по возвращению детей.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Российская агрессия Дети Война России против Украины

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