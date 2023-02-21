Так дети начинают все ненавидеть. Как россияне вывозят в свои лагеря и «перевоспитывают» маленьких украинцев и можно ли их вернуть домой 21 февраля, 10:38 Эксклюзив NV Автобус с детьми отправляется из оккупированного города Олешки Херсонской области в Крым, октябрь 2022 года (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

Страна-агрессор построила целую систему заведений для перевоспитания тысяч украинских детей, которых оккупанты разлучили с родителями или вывезли из приютов. Чем дольше они остаются на чужбине, тем сложнее их возвращать, предупреждают эксперты.

В конце августа 2022 года 15-летний Роман Тарасов из оккупированного тогда Купянского района Харьковской области вместе с группой других детей отправился в летний лагерь в российской Анапе. Там дети должны были находиться 20 дней, но прошел сентябрь, Купянск освободили от оккупантов, а юных украинцев домой так и не вернули.

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Мать Ромы решила ехать за сыном лично. Она обратилась в благотворительный фонд Save Ukraine, который организует операции по возвращению детей в Украину, и в декабре вместе с группой других матерей должна была отправиться в Анапу, однако не успела оформить документы на выезд. Из-за плохой связи сообщить об этом сыну женщина не смогла.

Когда группа украинских матерей прибыла в лагерь, Рома с собранными вещами вместе с друзьями вышел навстречу автобусу. Новость о том, что мама не приехала, шокировала парня. Группу продержали в лагере полдня, но, несмотря на наличие всех документов на подростка, Рому с другими родителями не отпустили.