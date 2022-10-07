«Красная карточка». Украина требует от Австрии выслать судью Тупицкого — СМИ 7 октября, 17:13 Александр Тупицкий (Фото:Скриншот видео / Украинская правда / YouTube)

Украина направила правительству Австрии ходатайство о выдаче бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Министерство юстиции Украины направило компетентным органам Республики Австрия ходатайство о выдаче Украине экс-председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, по линии Интерпола выставлена ​​"красная карточка» для задержания Тупицкого", — говорится в сообщении.

Видео дня

По данным информагентства, соответствующий запрос в конце сентября направил столичный Подольский райсуд.

«Подольский районный суд Киева 26 сентября направил ходатайство через Киевскую городскую прокуратуру в Минюст о выдаче Тупицкого. 30 сентября ходатайство суда о выдаче Тупицкого Министерство юстиции Украины направлено на исполнение компетентным органам Республики Австрия», — рассказал собеседник Интерфакса.

Он также сообщил, что по линии Интерпола Государственное бюро расследований направило «красное уведомление» для задержания Тупицкого.

«Ожидается ответ Генерального секретариата Интерпола о возможности использования его каналов для розыска Тупицкого», — добавил источник.

22 сентября УП сообщила, что в столице Австрии Вене находится ряд украинских «VIP-беженцев», среди которых экс-глава КСУ Александр Тупицкий, народный депутат от Слуги народа Андрей Холодов и жена пророссийского политика Евгения Мураева Екатерина.

27 марта 2021 года президент Владимир Зеленский отменил указы Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Свое решение он обяснил тем, что они создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины.



Тупицкий и Касминин обжаловали указ Зеленского в Кассационном админсуде Верховного суда, который признал его «незаконным и противоправным».



Начиная с декабря 2020 года, Тупицкого дважды отстраняли от выполнения обязанностей судьи КСУ из-за подозрений в начатом против него уголовном производстве.

27 мая Тупицкого объявили в международный розыск по делу о подкупе свидетеля. Сейчас он находится в Австрии.