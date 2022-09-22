«Венская терроборона». Журналисты УП нашли в столице Австрии Тупицкого, жену Мураева и «слугу народа» Холодова — расследование 22 сентября, 17:06 Александр Тупицкий в Вене (Фото:скриншот видео / Украинская правда / YouTube)

В столице Австрии Вене находится ряд украинских «VIP-беженцев», среди которых экс-глава КСУ Александр Тупицкий, народный депутат от Слуги народа Андрей Холодов и жена пророссийского политика Евгения Мураева Екатерина, — об этом сообщает Украинская правда.

В расследовании журналиста УП Михаила Ткача, опубликованном в четверг, 22 сентября, сказано, что Тупицкий, вероятно, находится в Вене уже полгода.



В комментарии УП экс-судья сказал, что выехал из Украины, потому что его жена должна была рожать третьего ребенка. По словам Тупицкого, он не подлежит мобилизации и имеет соответствующую справку. Экс-глава КСУ заявил, что пересек границу законно и проходил пограничный контроль, но не смог назвать пункт пропуска, через который уезжал.

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«Я считаю, что органы ГБР убрали меня из компьютера специально, чтобы создать уголовное дело», — заявил он.

Тупицкий также сказал, что в Украине его могли арестовать, но отверг обвинения и заверил, что собирается вернуться.

Также журналисты УП заметили в Вене народного депутата от Слуги народа, замглавы финансового комитета Андрея Холодова с семьей. Его дом расположен в нескольких минутах от дома олигарха Дмитрия Фирташа. В комментарии УП Холодов признал, что пропустил несколько заседаний Верховной Рады по своим причинам. Через несколько дней после общения с журналистом Холодов опубликовал в Facebook фото с представителями австрийского благотворительного фонда.

По информации источников УП, лидер запрещенной партии Наши Евгений Мураев, который после начала полномасштабного вторжения России исчез из публичного пространства, вместе с семьей уехал в ЕС. Журналисты зафиксировали, как супруга Мураева Екатерина припарковалась в Вене в неположенном месте, чем на некоторое время перекрыла движение. УП не смогла получить комментарий Мураева, но предположила, что он тоже находится в Вене.

В Государственном бюро расследований заявили в Telegram, что изучат законность выезда за границу фигурантов расследования и «роль в этом процессе» правоохранителей. В бюро также напомнили, что начали расследовать организацию незаконного пересечения границы Тупицким (дело по ч. 2 ст. 332 УК Украины). По данным следствия, он выехал из Украины без прохождения пограничного, таможенного контроля и проверки документов.

17 августа УП опубликовала материал об украинских нардепах и олигархах, которые выехали из страны незадолго до и после начала полномасштабного вторжения России.

В материале сказано, что на Лазурном берегу сейчас находится «украинская диаспора миллиардеров и миллионеров», среди которых нардеп от запрещенной ОПЗЖ Григорий Суркис и его брат Игорь, днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев, нардепы от ОПЗЖ Вадим Столар, Игорь Абрамович, бывший глава Высшего хозяйственного суда времен Януковича Виктор Татьков и другие. Законность пересечения ими границы проверит ГБР.

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