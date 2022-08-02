Украина не потеряла ни одной ракетной системы HIMARS — командующий ОК Юг 2 августа, 10:20 Украинские силы доказали свою профессиональность и мастерство при работе с западным оружием (Фото:Генштаб)

По состоянию на начало августа, украинские силы не потеряли ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS.

Об этом в интервью Tablet Magazine рассказал командующий войсками оперативного командования Юг Андрей Ковальчук.

«Это демонстрирует, насколько хорошо мы быстро научились их использовать. Даже американцы были удивлены тем, насколько эффективно мы использовали системы. Потому что каждая ракета попадает в цель. Каждая ракета уничтожает мост или склад боеприпасов», — отметил он.

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Ковальчук добавил, что союзники увидели «огромную экономическую эффективность» того, как украинские силы используют ракеты.

«Каждая выпущенная ракета уничтожает во много раз больше своей стоимости в российской технике или боеприпасах», — сказал он.

Накануне министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила от США еще четыре американских реактивных системы залпового огня HIMARS. Всего у Украины уже 20 таких РСЗО.

1 августа минобороны РФ в который раз отчиталось о якобы уничтожении РСЗО HIMARS, которые российские захватчики увидели в окне одного из корпусов завода Украинские энергетические машины в Харькове.

Каких-либо реальных доказательств того, что они действительно уничтожили HIMARS, оккупанты традиционно не предоставили.



Инфографика: НВ

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