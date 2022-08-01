РФ снова померещилось уничтожение HIMARS. На этот раз в окне 3-этажного здания в Харькове — видео

1 августа, 15:36
Никаких реальных доказательств уничтожения HIMARS россияне не предоставили (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Никаких реальных доказательств уничтожения HIMARS россияне не предоставили (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Минобороны РФ в который раз отчиталось о якобы уничтожении реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных ВСУ в качестве военной помощи от США.

Как утверждается, на этот раз американские РСЗО померещились российским захватчикам в окне одного из корпусов завода Украинские энергетические машины в Харькове.

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При этом, каких-либо реальних доказательств того, что они действительно уничтожили HIMARS, оккупанты традиционно не предоставили.

Более того, в подтверждение своих пустых заявлений они опубликовала весьма странное видео, на котором неизвестный дрон просто влетает в окно на втором этаже здания.

https://twitter.com/Peter79233966/status/1554072249073811458
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Фейк Харьков Российская пропаганда Война России против Украины РСЗО HIMARS

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