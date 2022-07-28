В США обе партии поддерживают поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS 28 июля, 11:30 Предоставление Украине ракет ATACMS поддерживается как демократами, так и республиканцами (Фото:defense.gov)

В США представители Республиканской и Демократической партий поддерживают предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS для систем HIMARS.

Об этом в ходе брифинга заявила член Палаты представителей от демократов Элисса Слоткин, сообщает CNN.

«Вы знаете, о чем в основном шла речь на этом брифинге: что мы можем и должны сделать для украинцев, буквально в ближайшие три-шесть недель, очень быстро. Украинцы хотят идти на юг, совершать операции на юге. И мы хотим, чтобы они были максимально успешными», — отметила она.

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ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS (на колесном шасси, одна ракета) и M270 MLRS (на гусеничном шасси, две ракеты). Разные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине ракеты дальностью 300 километров для РСЗО HIMARS.

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Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70−80 км.



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