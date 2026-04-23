В Днепре в результате ночной российской атаки был поврежден центр обслуживания клиентов ДТЭК. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В ДТЭК уточнили, что в результате удара дронами повреждены офисные и административные помещения.

Обошлось без пострадавших. Отделение временно не работает.

Как добавили в ДТЭК, энергетики ликвидируют последствия атаки, чтобы возобновить работу в ближайшее время.

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Фото: ДТЭК Днепровские электросети/Facebook

Фото: ДТЭК Днепровские электросети/Facebook

В ночь на 23 апреля Россия атаковала шахедами Днепр, было попадание в многоэтажный дом, возник пожар. В результате удара погибли два человека, 10 — пострадали, среди них — два ребенка.

В 13-этажном доме, куда было попадание, полностью уничтожены дома с девятого по шестой этаж. Всего в Днепре есть повреждения на четырех локациях. Пострадали по меньшей мере 13 домов.

По данным Воздушных сил, российские войска ночью атаковали Украину 155 ударными БпЛА типа Shahed (в том числе реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Противовоздушная оборона обезвредила 139 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.