В Днепре в результате ночного удара РФ поврежден центр обслуживания клиентов ДТЭК — фото

23 апреля, 12:40
Россияне повредили центр обслуживания клиентов ДТЭК 23 апреля 2026 года (Фото: ДТЭК Днепровские электросети/Telegram)

Россияне повредили центр обслуживания клиентов ДТЭК 23 апреля 2026 года (Фото: ДТЭК Днепровские электросети/Telegram)

В Днепре в результате ночной российской атаки был поврежден центр обслуживания клиентов ДТЭК. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В ДТЭК уточнили, что в результате удара дронами повреждены офисные и административные помещения.

Обошлось без пострадавших. Отделение временно не работает.

Как добавили в ДТЭК, энергетики ликвидируют последствия атаки, чтобы возобновить работу в ближайшее время.

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ДТЭК Днепровские электросети/Facebook
Фото: ДТЭК Днепровские электросети/Facebook
ДТЭК Днепровские электросети/Facebook
Фото: ДТЭК Днепровские электросети/Facebook

В ночь на 23 апреля Россия атаковала шахедами Днепр, было попадание в многоэтажный дом, возник пожар. В результате удара погибли два человека, 10 — пострадали, среди них — два ребенка.

В 13-этажном доме, куда было попадание, полностью уничтожены дома с девятого по шестой этаж. Всего в Днепре есть повреждения на четырех локациях. Пострадали по меньшей мере 13 домов.

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По данным Воздушных сил, российские войска ночью атаковали Украину 155 ударными БпЛА типа Shahed (в том числе реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Противовоздушная оборона обезвредила 139 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Город Днепр ДТЭК Война России против Украины Энергетика атака шахедов

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