Атака реактивными шахедами: российские войска ночью ударили по Украине 155 дронами

23 апреля, 08:22
Силы ПВО Украины обезвредили 139 из 155 российских дронов ночью 23 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Силы ПВО Украины обезвредили 139 из 155 российских дронов ночью 23 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Войска страны-агрессора России ночью в четверг, 23 апреля, атаковали Украину 155 ударными БпЛА типа Shahed (в том числе реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них — шахеды.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона обезвредила 139 российских дронов на севере, юге и востоке страны. В результате атаки зафиксировано попадание 11 ударных БпЛА на девяти локациях, а также падение сбитых целей и обломков — на четырех локациях.

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Воздушные силы ВСУ предупредили, что по состоянию на 08:00 в небе над Украиной остаются несколько беспилотников РФ.

Ночью Россия атаковала шахедами Днепр, было попадание в многоэтажный дом, возник пожар. По данным ОВА, в результате удара погибли два человека, 10 — пострадали, среди них — два ребенка.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Воздушные силы Вооруженных сил Украины ПВО реактивный дрон атака шахедов Война России против Украины

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