Россия массированно атаковала Днепр дронами: шахед попал в многоэтажку, двое погибших, среди 10 пострадавших двое детей

В ночь на 23 апреля российские оккупанты атаковали Днепр беспилотниками. Погибли два человека, пострадали девять, из них двое — дети. Всего над областью сбили около 40 БпЛА, есть попадания также в Кривом Роге.

08:25 В Днепре уже 10 пострадавших. Четверо людей госпитализированы в состоянии средней тяжести, среди них двое детей — девочки 9 и 14 лет, сообщили в ОГА.

Там опубликовали фото последствий атаки.

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07:36 Количество пострадавших в Днепре возросло до 9, погибших двое.

Повреждены 13-этажка, магазин, авто, админздание и неэксплуатируемое здание, уточнили в ОВА

Всего россияне нанесли более 20 ударов беспилотниками по трем районам области. В Кривом Роге возник пожар, повреждена инфраструктура.

07:14 Над Днепропетровской областью этой ночью уничтожили 40 БпЛА, уточнили в ОВА.

06:32. Из-за ночных ударов по Днепру погибли два человека, восемь получили ранения, сообщил глава ОВА Александр Ганжа. Один человек до сих пор не выходит на связь.

02:45 По информации главы ОВА, в результате российской атаки произошло несколько возгораний в разных районах города. В частности, один из БПЛА попал в многоэтажку, в результате чего произошел пожар.

«Враг атакует Днепр. Загорелись пожары в разных районах города. Повреждена жилая застройка. Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — заявил Ганжа.

Позже он уточнил, что в результате удара по Днепру пострадали семь человек, из них двое — девочки 9 и 14 лет. Детей доставили в больницу. Также были госпитализировы трое взрозслых. Состояние всех медики оценивают как средней тяжести.

В среду, 22 апреля, российские оккупанты атаковали ударными дронами Днепр и Одессу.

17 апреля россияне также нанесли удар по Днепру, в результате чего пострадал один человек.