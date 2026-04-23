В Днепре в результате атаки БпЛА есть разрушения на четырех локациях, 23 апреля 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области)

В Днепре в результате российской массированной атаки дронами ночью в четверг, 23 апреля, погибли два человека. Частично разрушена жилая 13-этажка, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пострадали, по данным ГСЧС, девять человек, среди них — двое детей. Чрезвычайники спасли шесть человек, из них двое детей.

Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области

В результате атаки в многоэтажке возник пожар. Также горели админздание, автомобили и магазин, все пожары локализованы, сообщает ГСЧС.

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Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области

Мэр города Борис Филатов уточнил, что в 13-этажном доме, по которому был нанесен удар, полностью разрушены квартиры с девятого по шестой этаж. Всего в Днепре зафиксированы повреждения в четырёх местах. Пострадали как минимум 13 домов. Также повреждены выставочный центр Союза художников Украины и магазин музыкальных инструментов.

Фото: Борис Филатов / Telegram

На месте продолжается спасательная операция продолжается. С одним человеком до сих пор нет связи, добавил Филатов.

Фото: Борис Филатов / Telegram

Фото: Борис Филатов / Telegram

Фото: Борис Филатов / Telegram

Днепропетровская ОВА сообщает о 10 пострадавших в областном центре.

Фото: Борис Филатов / Telegram

Ночью в Днепре раздавались взрывы. По данным ОВА, Россия атаковала регион десятками дронов, ПВО обезвредила 40 БпЛА. Среди раненых в городе — девочки 9 и 14 лет.

Воздушные силы ВСУ информировали, что ночью РФ ударила по Украине 155 БпЛА, в том числе реактивными.