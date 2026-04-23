Шансов выжить не было. Мужчина рассказал о гибели 23-летней жены в Днепре

23 апреля, 12:20
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Россия атаковала Днепр 23 апреля (Фото: Борис Філатов / Telegram)

Россия атаковала Днепр 23 апреля (Фото: Борис Філатов / Telegram)

Ночью 23 апреля Россия массированно атаковала Днепр дронами. Одна из вражеских целей попала в 13-этажку, в результате чего погибли два человека.

Среди погибших — 23-летняя Карина, которая с мужем жила на восьмом этаже. Об этом ее муж Александр рассказал Суспільне Дніпро.

«Прилетело в седьмой этаж — был обвал сразу же. Потом снова в седьмой этаж — все обвалилось, и через 15−20 минут начался пожар, который уничтожил шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый этажи. Я был на восьмом. Обвалился пол. Я вылез на лоджию, потом на спутниковую антенну, а потом вылез между двумя подъездами в расстенок и болтался, пока меня не сняли два ГСЧСника. Минут 20 ждал босиком и в халате, в котором спал. Я там тоже должен был погибнуть», — рассказал Александр о ночной атаке.

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Суспільне Дніпро
Фото: Суспільне Дніпро

По словам мужчины, у его жены не было шансов выжить, ведь попадание произошло со стороны, где она спала.

«Моя жена погибла. Она просто была на этом этаже с этой стороны [со стороны попадания дрона — ред.], а я был с другой стороны. Удар задел только ее. Там без шансов. И у меня было бы без шансов, если бы он залетел с той стороны дома. Я не знаю, как я выжил», — отметил мужчина.

Борис Філатов / Telegram
Фото: Борис Філатов / Telegram

Вторым погибшим оказался 43-летний Михаил. Об этом рассказал его одноклассник Стас, который живет неподалеку от поврежденной многоэтажки.

«Я слышал, что он погиб под завалами, потому что упало на его этаж. Михаил, 43 года… Мы с ним очень часто общались по музыке. Он был очень образованным человеком в этом плане. Да и спортивное плавание», — поделился мужчина.

Среди уничтоженных квартир — помещение участника команды быстрого реагирования Евгения, который во время атаки РФ был на вызове. По словам мужчины, о том, что его квартира разрушена, узнал, когда приехал на вызов по своему адресу.

«До сегодняшней ночи я жил в этом подъезде. Я жил в этом дворе. Это все мои соседи вот здесь. У меня здесь была квартира. Сегодня я бездомный. Нет ни документов, ни жилья, ни одежды. Я из команды волонтеров быстрого реагирования. Наши ребята сегодня вытаскивали людей из-под завалов, которых затягивало дымом и которые не могли дышать», — рассказал мужчина.

Суспільне Дніпро
Фото: Суспільне Дніпро

Спасали 23 апреля не только людей, но и животных. В частности коммунальщики из-под обломков стекла и бетона достали ежа.

Что известно об атаке по Днепру 23 апреля

23 апреля Россия массированно атаковала Днепр дронами. В результате этого по меньшей мере десять человек получили ранения, среди них двое детей. Также два человека погибли. Жилая 13-этажка подверглась частичному разрушению. Там вспыхнул пожар.

В Днепре в результате атаки РФ также горели админздание, автомобили и магазин. В ГСЧС сообщали, что все пожары удалось ликвидировать.

Мэр города Борис Филатов уточнил, что в 13-этажке полностью уничтожены дома с девятого по шестой этаж. Всего в Днепре есть повреждения на четырех локациях. Пострадали по меньшей мере 13 домов, выставочный центр Союза художников Украины и магазин музыкальных инструментов.

Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Город Днепр погибшие на войне атака дронами

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