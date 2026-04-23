Шансов выжить не было. Мужчина рассказал о гибели 23-летней жены в Днепре

Ночью 23 апреля Россия массированно атаковала Днепр дронами . Одна из вражеских целей попала в 13-этажку, в результате чего погибли два человека.

Среди погибших — 23-летняя Карина, которая с мужем жила на восьмом этаже. Об этом ее муж Александр рассказал Суспільне Дніпро.

«Прилетело в седьмой этаж — был обвал сразу же. Потом снова в седьмой этаж — все обвалилось, и через 15−20 минут начался пожар, который уничтожил шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый этажи. Я был на восьмом. Обвалился пол. Я вылез на лоджию, потом на спутниковую антенну, а потом вылез между двумя подъездами в расстенок и болтался, пока меня не сняли два ГСЧСника. Минут 20 ждал босиком и в халате, в котором спал. Я там тоже должен был погибнуть», — рассказал Александр о ночной атаке.

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Фото: Суспільне Дніпро

По словам мужчины, у его жены не было шансов выжить, ведь попадание произошло со стороны, где она спала.

«Моя жена погибла. Она просто была на этом этаже с этой стороны [со стороны попадания дрона — ред.], а я был с другой стороны. Удар задел только ее. Там без шансов. И у меня было бы без шансов, если бы он залетел с той стороны дома. Я не знаю, как я выжил», — отметил мужчина.

Фото: Борис Філатов / Telegram

Вторым погибшим оказался 43-летний Михаил. Об этом рассказал его одноклассник Стас, который живет неподалеку от поврежденной многоэтажки.

«Я слышал, что он погиб под завалами, потому что упало на его этаж. Михаил, 43 года… Мы с ним очень часто общались по музыке. Он был очень образованным человеком в этом плане. Да и спортивное плавание», — поделился мужчина.

Среди уничтоженных квартир — помещение участника команды быстрого реагирования Евгения, который во время атаки РФ был на вызове. По словам мужчины, о том, что его квартира разрушена, узнал, когда приехал на вызов по своему адресу.

«До сегодняшней ночи я жил в этом подъезде. Я жил в этом дворе. Это все мои соседи вот здесь. У меня здесь была квартира. Сегодня я бездомный. Нет ни документов, ни жилья, ни одежды. Я из команды волонтеров быстрого реагирования. Наши ребята сегодня вытаскивали людей из-под завалов, которых затягивало дымом и которые не могли дышать», — рассказал мужчина.

Фото: Суспільне Дніпро

Спасали 23 апреля не только людей, но и животных. В частности коммунальщики из-под обломков стекла и бетона достали ежа.