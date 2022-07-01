Атака на Одесскую область: оккупанты ударили из самолетов Ту-22, третья ракета попала в еще одну базу отдыха

1 июля, 08:46
Оккупанты ударили по Одесской области ракетами Х-22 (Фото:ГСЧС в Одесской области)

Оккупанты ударили по Одесской области ракетами Х-22 (Фото:ГСЧС в Одесской области)

Российские оккупанты ударили по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесса.Официально со ссылкой на Оперативное командование Юг.

Ракеты были запущены со стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря.

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Ракеты попали в многоэтажный дом и две базы отдыха.

Сейчас известно о 17 погибших, из которых один ребенок. Еще 31 человек пострадал, в том числе четверо детей и одна беременная женщина.

https://www.youtube.com/embed/VoM6wP2IUXg

Из-под завалов спасли восемь человек, в том числе трое детей.

Спасательные работы продолжаются. Также на местах попаданий ракет работают следственно-оперативные группы.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Одесская область Черное море Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

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