В Ивановке простились с убитой 11-летней Дашей Лукьяненко Сегодня, 15:55 Цей матеріал також доступний українською Вячеслав Аброськин/Facebook После убийства ребенка в Ивановском районе был объявлен траур Вячеслав Аброськин/Facebook

В пятницу, 21 июня, в Ивановке Одесской области попрощались с 11-летней Дарьей Лукъяненко, которая пропала без вести, а позже была обнаружена убитой на территории одного из домовладений.

Фото с похорон ребенка опубликовал у себя в Facebook заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Напомним, 13 июня Даша Лукьяненко ушла на танцы и пропала без вести.

Ее тело было обнаружено 19 июня на территории одного из домовладений Ивановки.

В связи с этим в Ивановском районе был объявлен траур.

По подозрению в убийстве ребенка задержали 22-летнего Николая Тарасова, чьи родители были знакомы с семьей Лукьяненко.

По словам задержанного, он задушил девочку, после чего сжег ее одежду, а тело выбросил в выгребную яму.

Согласно данным следствия, преступление было совершено на сексуальной почве.