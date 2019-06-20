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«У меня нет сына»: мать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко отказалась от него

Сегодня, 18:04
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«У меня нет сына»: мать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко отказалась от него - фото

скрин видео Полиция Одесской области / Youtube

Тело девочки достали из выгребной ямы

Мать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова прокомментировала жестокое преступление своего сына.

По ее словам, она даже не догадывалась о том, что ее младший сын убил ребенка, пишет ТСН.

«Я пойду на полиграф, я отвечу на все вопросы. Он видел, что я при 190 на 115 давления пурпурно-красная бегаю, ищу ребенка и он бегает рядом возле меня и ни слова мне не сказал. А как людям сейчас объяснить, что я на самом деле об этом не знала», - сказала она.

Женщина подтвердила, что ее сын признался в содеянном, однако защищать его не собирается. «Это он сделал! Я отказалась от него, у меня нет сына, я не хочу знать такого сына», - отметила мать подозреваемого.

Ранее родители подозреваемого заявили, что не будут нанимать для сына адвоката.

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Напомним, тело Даши Лукьяненко нашли 19 июня в одном из частных домов Ивановки Одесской области после пяти дней поиска.

Девочка пошла на танцы днем 13 июня, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней участвовали полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки работников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Подозреваемый в убийстве признался, что душил девочку, а затем раздел. Затем он бросил тело девочки в яму, а вещи облил бензином и сжег. Убийство было совершено на сексуальной почве.

Полиция открыла дело по статьям незаконное лишение свободы, покушение на изнасилование, умышленное убийство несовершеннолетнего ребенка, а также надругательство над телом умершей.

Теги:   Убийства Полиция Одесская область Даша Лукьяненко

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