Убийство Даши Лукьяненко: полиция посекундно восстановила маршрут девочки в день ее исчезновения Сегодня, 10:30 Цей матеріал також доступний українською НПУ Тело девочки нашли в одном из частных жилых домов НПУ

Полиция посекундно установила передвижение 11-летней Даши Лукьяненко в день ее исчезновения.

Как сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, правоохранители опросили более 2000 жителей поселка Ивановка и провели осмотр тысячи квадратных метров местности.

После этого удалось восстановить посекундно маршрут девочки от рынка по направлению к школе.

Аброськин также опубликовал фото, на котором указаны основные события момента исчезновения ребенка.

Согласно инфографике, Лукьяненко вышла с рынка, в этот момент ее увидел подозреваемый в убийстве.

Через пять минут местные жители услышали детский крик и лай собак. Один из мужчин вышел на поиски ребенка, однако девочку нашли убитой только через пять дней.

Фото: Вячеслав Аброськин

Напомним, тело Даши Лукьяненко нашли накануне в одном из частных домов Ивановки после пяти дней поиска.

Девочка ушла на танцы днем, 13 июня, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно.

Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Проводились обыски и подворовые обходы, прочесывались поля, посадки, овраги и заброшенные строения, на въезде в Ивановку работали посты полиции. Также велись поиски с воздуха.

После пяти дней поисков тело Лукьяненко нашли в одном из частных домов в выгребной яме. 22-летнего подозреваемого задержали.