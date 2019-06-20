Смерть 11-летней девочки в Одесской области: подозреваемый дал первые показания
Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки Даши Лукьяненко в Ивановке Одесской области дал первые показания.
Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишет Обозреватель.
По его словам, 22 летний местный житель признался, что душил девочку, а затем раздел. Подозреваемый утверждает, что больше ничего не делал с ребенком. Затем он бросил тело девочки в яму, а вещи облил бензином и сжег.
«Парень не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке», — рассказал Аброськин.
Представитель Нацполиции добавил, что установить преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, позволившей посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе.
На данный момент подозреваемый задержан.
Напомним, тело Даши Лукьяненко нашли накануне в одном из частных домов Ивановки после пяти дней поиска.
Девочка ушла на танцы днем, 13 июня, и с тех пор ее местонахождение было не известно.
Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.
Открыто уголовное производство по п. 2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Проводились обыски и подворовые обходы, прочесывались поля, посадки, овраги и заброшенные строения, на въезде в Ивановку работали посты полиции. Также велись поиски с воздуха.