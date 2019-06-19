В Одесской области нашли мертвой пропавшую неделю назад 11-летнюю девочку Вчера, 21:04 Цей матеріал також доступний українською Вячеслав Аброськин via Facebook Девочка ушла на танцы и не вернулась Вячеслав Аброськин via Facebook

В Одесской области нашли мертвой 11-летнюю Дашу Лукьяненко, которая исчезла днем в четверг, 13 июня в пгт Ивановка Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительным данным, она найдена погибшей на территории одного из домовладений того же поселка.

При отработке территории в селе Ивановке полицейские провели обыск в одном из домовладений поселка. В результате обнаружили предварительно труп пропавшей Дарьи Лукьяненко.

Сейчас правоохранители пытаются достать тело ребенка из выгребной ямы. После чего оно будет направлено на судмедэкспертизу, а также проведено опознание родственниками ребенка.

Руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что в настоящее время владельца дома, как главного подозреваемого, доставили в отделение полиции.

Напомним, что 11-летняя Даша Лукьяненко днем в четверг, 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно.

Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Проводились обыски и подворовые обходы, прочесывались поля, посадки, овраги и заброшенные строения, на въезде в Ивановку работали посты полиции. Также велись поиски с воздуха.