Владимир Огрызко
Первые шаги Зеленского
Бернар-Анри Леви
Как британцев обманули
Ярослава Гресь
Топ-5 трендов Каннского фестиваля
Юрий Витренко
Говорит и показывает Газпром
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

В Одесской области нашли мертвой пропавшую неделю назад 11-летнюю девочку

Вчера, 21:04
Цей матеріал також доступний українською
В Одесской области нашли мертвой пропавшую неделю назад 11-летнюю девочку - фото

Вячеслав Аброськин via Facebook

Девочка ушла на танцы и не вернулась

В Одесской области нашли мертвой 11-летнюю Дашу Лукьяненко, которая исчезла днем в четверг, 13 июня в пгт Ивановка Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительным данным, она найдена погибшей на территории одного из домовладений того же поселка.

При отработке территории в селе Ивановке полицейские провели обыск в одном из домовладений поселка. В результате обнаружили предварительно труп пропавшей Дарьи Лукьяненко.

Сейчас правоохранители пытаются достать тело ребенка из выгребной ямы. После чего оно будет направлено на судмедэкспертизу, а также проведено опознание родственниками ребенка.

Руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что в настоящее время владельца дома, как главного подозреваемого, доставили в отделение полиции.

Читайте также:

Исчезла среди бела дня. В Одесской области пятый день ищут 11-летнюю девочку

Напомним, что 11-летняя Даша Лукьяненко днем в четверг, 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно.

Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Проводились обыски и подворовые обходы, прочесывались поля, посадки, овраги и заброшенные строения, на въезде в Ивановку работали посты полиции. Также велись поиски с воздуха.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Вчера, 18:44

img
Квартал 95 объявил конкурс на лучшего пародиста президента Зеленского
Компании/Рынки

Вчера, 20:54

img
Итальянский лоукостер в ближайшее время откроет представительство в Украине
Геополитика

Вчера, 13:57

img
Катастрофа МН17: следствие назвало имена подозреваемых в уничтожении самолета, среди них — Стрелков

ТОП 3

События

Вчера, 13:15

img
В Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук — СМИ
73195
События

Вчера, 21:04

img
В Одесской области нашли мертвой пропавшую неделю назад 11-летнюю девочку
56626
События

18 июня, 21:52

img
Терминал F в аэропорту Борисполь заблокировали пассажиры: их рейс перенесли несколько раз
16763

Новости Одессы

img
Убийца пенсионера из Черноморки вышел на свободу - снова из-за забывчивости судей и прокурора
img
ОМКФ близится: новые локации, верность «Родине» и фильмы о любви
img
Пропавшую в Одесской области девочку нашли мертвой: задержан подозреваемый (обновляется)