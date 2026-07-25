В Киеве в третий раз с начала суток объявляли воздушную тревогу

В Киеве 25 июля 2026 года объявляли тревогу из-за угрозы шахедов (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве утром в субботу, 25 июля, в третий раз с начала суток объявляли воздушную тревогу.

Обновлено в 07:34. В Киеве — отбой тревоги.

Воздушные силы ВСУ предупреждают об ударном БПЛА в районе Броваров Киевской области, а также о дроне на окраинах Киева — в направлении Вышгорода.

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Тревога объявлена в части Киевской области, а также в Черниговской, Сумской и других регионах.

Фото: alerts.in.ua

Ночью в Киеве дважды объявляли тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет и БПЛА. Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о вероятном массированном ударе РФ по Украине в ближайшие дни.

24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400. Одну из ракет удалось перехватить силам ПВО. Удар пришелся по частному полигону, где проходила выставка вооружений и находились представители оборонной промышленности Украины.

В результате атаки погибли 10 человек, еще около 100 пострадали.