Украинский совет оружейников подтвердил ракетный удар по объекту в Киевской области, где находились представители оборонной индустрии

Вероятное место удара баллистикой по частному полигону в Киевской области, 24 июля 2026 года (Фото: ГСЧС Украины)

Украинский совет оружейников в пятницу, 24 июля, подтвердил российский ракетный удар по объекту в Киевской области, где находились представители украинской оборонной промышленности, и подчеркнул, что не был организатором этого мероприятия.

Об этом говорится в заявлении организации в Facebook.

Совет оружейников сообщил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

«Информация о точном местонахождении участников публично не распространялась. Обстоятельства удара устанавливают компетентные органы», — говорится в сообщении.

Реклама

Украинский совет оружейников призвал не публиковать в Сети фото с места обстрела и информацию об участниках.

Ранее, 24 июля, основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact и военнослужащий Валерий Боровик заявил, что российские войска нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила выставка продукции оборонного назначения. В результате атаки есть погибшие и разрушения.

Президент Украины Владимир Зеленский позже сообщил о шести погибших и десятках пострадавших в результате российского удара баллистикой по Киевской области, не уточняя подробностей.

Позже Киевская областная военная администрация подтвердила удар по частному полигону в Бучанском районе.