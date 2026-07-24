Зеленский предупредил, что Россия может сегодня нанести массированный удар

Метро в Киеве во время российской атаки, 1 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Страна-агрессор Россия подготовила ракеты для массированного удара по Украине , сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 24 июля. Он призвал украинцев быть осторожными и обращать внимание на возднушную тревогу.

Информацию о подготовке страны-агрессора к новому массированному удару Украина получила от разведок и стран-партнеров. Зеленский уточнил, что, по предварительной информации, массированная атака может произойти в течение 48 часов.

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Он добавил, что Украина надеется на понимание со стороны партнеров, и напомнил, что первый приоритет, с которым союзники могут помочь, — это ПВО.

«Все договоренности должны выполняться — выполняться оперативно. МИД Украины, все наши дипломаты должны действовать быстрее, и потребности Украины должны звучать громче в мире, потому что это реальные потребности защиты жизни. И важно, что все, что происходит в Украине на самом деле, о российских ударах против наших людей, о затягивании Россией своей войны все больше знают в ключевых странах-партнерах», — сказал глава государства.

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ближайшие дни существует угроза удара страны-агрессора РФ с использованием баллистических ракет.

Утром 24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400. Одну из ракет удалось перехватить Силам ПВО. Основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact, военный Валерий Боровик в эфире Апостроф TV заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила оборонная выставка. Позже Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне нанесли ракетный удар по месту, где находились представители оборонной промышленности.

В результате атаки погибли 10 человек, еще около 100 пострадали.

Юрий Игнат позже уточнил, что это был спортивный комплекс, а не полигон. в Генштабе ВСУ заявили, что объект не находился в сфере ответственности Сил обороны.