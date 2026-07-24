Как заявили в ВС ВСУ, российские оккупанты ударили по Киевщине тремя ракетами Искандер-М/С-400 (Фото: Sergei Karpukhin/Reuters)

Российские оккупанты нанесли удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 с северного направления около 11:30 24 июля — одну ракету украинской ПВО удалось перехватить.

Об этом сообщили представители Воздушных сил ВСУ.

«В результате боевых действий системе противовоздушной обороны удалось перехватить одну ракету. Зафиксировано попадание двух ракет в Бучанском районе Киевской области», — заявили украинские офицеры.

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Кроме того, по данным Воздушных сил ВСУ, около 11:45 российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя противокорабельными ракетами Оникс из Крыма — однако благодаря активному противодействию Сил обороны они целей не достигли.

«Также в течение текущих суток (07.00−16.30) в воздушном пространстве зафиксировано более 90 ударных БПЛА противника, более трети из них — реактивные. В результате боевых действий (по состоянию на 16.30) противовоздушной обороной сбито/подавлено 81 вражеский БПЛА», — подытожили украинские офицеры.

Фото: t.me/kpszsu

24 июля российские войска атаковали Киевскую область баллистическими ракетами. Основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact, военный Валерий Боровик в эфире Апостроф TV заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила оборонная выставка.

Позже Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне нанесли ракетный удар по месту, где находились представители оборонной промышленности, а президент Владимир Зеленский сообщил о шести погибших в результате атаки РФ на Киевскую область.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко уточнил, что в результате российского ракетного удара по Киевской области 24 июля погибли 10 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами. Силы противовоздушной обороны перехватили одну из них, еще две ракеты попали по территории области.

В Генштабе ВСУ сообщили, что частный комплекс в Киевской области, по которому РФ нанесла удар, не находится в ведении Сил обороны. Однако там подчеркнули, что во время войны организаторы массовых мероприятий должны максимально учитывать риски для безопасности и использовать укрытия.

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Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат позднее заявил, что 24 июля армия РФ нанесла удар не по полигону, а по частному спорткомплексу в Киевской области.

По словам офицера, во время атаки российские оккупанты выпустили по Украине пять ракет различных типов, нацелившись на объекты в Киевской и Одесской областях.