В результате российского ракетного удара по Киевской области 24 июля погибли 10 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщил в пятницу, 24 июля, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Он отметил, что по факту этого военного преступления Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Также начато уголовное производство по ч. 3 ст. 367 УК Украины в связи с возможным ненадлежащим исполнением служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, что привело к гибели людей и иным тяжким последствиям.

«Следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли надлежащим образом оценены риски в условиях военного положения», — подчеркнул Руслан Кравченко.

24 июля российские войска атаковали Киевскую область баллистическими ракетами. Основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact, военный Валерий Боровик в эфире Апостроф TV заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила оборонная выставка.

Бывший советник министра обороны, волонтер Сергей Стерненко сообщил, что, вероятно, речь шла именно о баллистической атаке на Киевскую область.

Позже Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне нанесли ракетный удар по месту, где находились представители оборонной промышленности .