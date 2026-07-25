Россия атаковала Украину БПЛА, в Киеве объявляли угрозу баллистики, в Запорожье — масштабный пожар — главное
ГСЧС ликвидирует последствия российской атаки (Фото: @ivan_fedorov_zp)
В ночь на 25 июля российские войска запустили ударные беспилотники в направлении нескольких областей Украины. Кроме того, Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
04.08. Отбой воздушной тревоги.
03:35 Баллистика с севера — Воздушные силы.
03:33 Киев — воздушная тревога!
02:58 Киев — отбой воздушной тревоги.
02:27 Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога, сообщили Воздушные силы.
02:27 Киев — воздушная тревога!
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В Запорожье в результате российского удара по объекту торговли повреждены здания и загорелся товар, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Ранен 63-летний мужчина.
С севера дроны двигались в направлении Харькова. Еще несколько групп БПЛА были зафиксированы к западу и востоку от Запорожья — они держали курс на север.
На юге российские беспилотники летели в направлении Николаева с востока, а также к населенному пункту Соборное в Одесской области.
Кроме того, Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где была объявлена воздушная тревога. Жителей призвали находиться в укрытиях.