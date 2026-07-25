В ночь на 25 июля российские войска запустили ударные беспилотники в направлении нескольких областей Украины. Кроме того, Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения .

04.08. Отбой воздушной тревоги.

03:35 Баллистика с севера — Воздушные силы.

Фото: alerts.in.ua

03:33 Киев — воздушная тревога!

02:58 Киев — отбой воздушной тревоги.

02:27 Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога, сообщили Воздушные силы.

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Фото: /alerts.in.ua

02:27 Киев — воздушная тревога!

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В Запорожье в результате российского удара по объекту торговли повреждены здания и загорелся товар, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Ранен 63-летний мужчина.

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

Фото: @ivan_fedorov_zp

С севера дроны двигались в направлении Харькова. Еще несколько групп БПЛА были зафиксированы к западу и востоку от Запорожья — они держали курс на север.

На юге российские беспилотники летели в направлении Николаева с востока, а также к населенному пункту Соборное в Одесской области.

Кроме того, Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где была объявлена воздушная тревога. Жителей призвали находиться в укрытиях.