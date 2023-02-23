В Киевской области работает ПВО — ОВА 23 февраля, 11:48 В Киевской области работают силы ПВО (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны в четверг, 23 февраля. Об этом сообщили в ОВА.

Воздушная тревога в области была объявлена в 11:11, позже — в Киеве. В 11:52 воздушную тревогу в столице отменили. В остальных регионах ее нет (кроме «перманентных» в оккупированных Крыма и Луганской области).

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В ОВА жителей Киевской области призвали оставаться в укрытиях.



Обновлено. В 12:07 воздушную тревогу в регионе отменили.



20 февраля спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Россия может осуществить несколько волн атак на Украину 23 и 24 февраля. Глава ГУР Кирилл Буданов тоже заявил о планах РФ нанести ракетный удар в годовщину полномасштабного вторжения, однако, по его словам, он будет небольшим.



Недавно россияне начали использовать новую тактику и запускать в небо Украины воздушные шары с угловыми отражателями. Их цель — разведка и отвлечение ПВО.