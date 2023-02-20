«Сакральные даты». В ВСУ не исключают несколько волн российских атак на Украину 23 и 24 февраля 20 февраля, 14:58 Обломки сбитой над Украиной российской ракеты (Фото:Воздушные силы ВСУ/Facebook)

Россия может осуществить несколько волн атак наУкраину 23 и 24 февраля.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

По его словам, могут готовиться провокации, так как эти даты сакральны для РФ.

«И на 23 число, которое у них тоже сакральная дата, „день защитника отечества“ или старое название „день советской армии и военно-морского флота“. И следующий день, 24 — это годовщина вторжения на нашу землю. Ожидать можно и в эти два дня несколько волн этих атак. Враг, очевидно, всегда это делает, использует даты — накануне или в самую дату», — отметил Игнат.

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Он призвал украинцев сохранять спокойствие и соблюдать сигналы тревоги.

Ранее Игнат заявил, что к годовщине полномасштабного вторжения Россия сокращает промежутки между массированными атаками. По его словам, оккупанты используют для ударов «все, что под рукой».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия готовится к массированной атаке 23−24 февраля.

