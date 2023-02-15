«Дедовские методы»: в Воздушных силах объяснили, зачем армия РФ начала использовать воздушные шары в небе над Украиной 15 февраля, 13:12 Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:mil.gov.ua)

По информации Воздушных сил, российская оккупационная армия перешла к «дедовским методам» и начала использовать воздушные шары в небе над Украиной.



Как рассказал в эфире телеканала Freedom пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, эти шары не несут угрозы для людей.

«Это не новая тактика, это дедовские методы… Тут нехитрая вещь — взять, надуть шар небольшого диаметра, там метр-полтора, к нему там привязать, грубо говоря, что-то железное, в этом варианте — это угловые отражатели, которые будут довольно-таки хорошо „фонить“ в небе. Они будут отражать сигнал радиолокационных станций, которые будут принимать их как воздушные цели. Потому что все, что в воздухе, в наших воздушных силах классифицируется как воздушные цели», — отметил он.

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Игнат добавил, что украинская ПВО держит ситуацию в небе под контролем, отслеживает эти объекты и не использует ракеты по таким ложным целям.

Движение шаров зависит от направления ветра, воздушных потоков, поэтому они залетают даже в соседние для Украины страны.

Вечером 12 февраля в ряде областей на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах заявляли, что РФ запустила разведывательный беспилотник и воздушные шары с угловыми отражателями.

Днем во вторник, 14 февраля, Молдова закрывала свое воздушное пространство. Ограничения для авиации действовали более трех часов.

