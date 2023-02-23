«Мы такое пережили уже более 20 раз». Буданов рассказал о планах Кремля к годовщине вторжения в Украину 23 февраля, 09:00 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в годовщину полномасштабного вторжения в Украину Россия планирует нанести ракетный удар. Однако он будет небольшой.

В интервью Украинской правде он сказал, что атака россиян может произойти 23−24 февраля.

«Давайте так: ничего необычного не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар…23−24 — у них две даты. Поверьте мне, мы такое пережили уже более 20 раз», — отметил Буданов.

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По его словам, тактика атак россиян, которые комбинируют удары ракетами и дронами, является достаточно старой.

«А что у них может быть новое?» — добавил глава ГУР.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия готовится к массированной атаке 23−24 февраля.

По данным Воздушных сил, Россия может осуществить несколько волн атак на Украину 23 и 24 февраля.