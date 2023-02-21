«Враг действует на своем максимуме». Новые цели массированных обстрелов, опасность воздушных шаров и исчезновение целей с радаров — интервью 21 февраля, 13:06 Эксклюзив NV Во время боевой работы по уничтожению дронов-камикадзе Shahed 131/136 или других вражеских воздушных целей привлекаются все имеющиеся огневые средства, включая истребители Воздушных Сил ВСУ и мобильные огневые группы (Фото:Vyacheslav Madiyevskyy via Reuters)

Юрий Игнат, спикер Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, о том, как изменится тактика врага весной, сколько военных самолетов сегодня у него есть на вооружении и почему место, куда упадут обломки сбитой ракеты, предусмотреть невозможно

Накануне годовщины полномасштабного вторжения в Украину армия захватчика активизировала боевые действия на Донбассе, пытается сократить перерывы между ракетными обстрелами и начала использовать воздушные шары с угловыми отражателями. Также ряд западных изданий, в том числе, Financial Times со ссылкой на разведку сообщили, что РФ накапливает у границ с Украиной авиацию, которую может использовать для поддержки своего наступления.

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Обо всем этом, а также о том, что именно с наступлением весны может стать целью для вражеских ракетных атак, как иранским дронам-камикадзе удается долететь до столицы и насколько большую угрозу представляет боевая авиация РФ, NV расспросил спикера Воздушных Сил Вооруженных сил Украины полковника Юрия Игната.

— В последнее время для отвлечения и истощения украинских сил ПВО враг начал использовать воздушные шары с угловыми отражателями. Если это не зонд и не аэростат, есть ли смысл за этими воздушными целями охотиться и сбивать их? В чем их главная опасность?

— Дело в том, что среди воздушных шаров, которые враг запускает в наше воздушное пространство, могут быть и другие цели. Все это делается для того, чтобы, как пишут сами же россияне в своих Telegram-каналах, «кошмарить» нашу ПВО. Ведь чем больше этих воздушных шаров — они появляются на наших радарах в виде целей — мы все их должны отслеживать, отвлекаться на них, привлекать больше операторов. Тем более что враг может запускать эти шары даже во время ракетных атак, чтобы на радарах было больше целей. Это может усложнять работу.

Что касается сбивать или не сбивать — нужно принимать решение в зависимости от того, есть ли угроза и необходимость или нет. Например, 15 февраля [когда в небе над Киевской областью было зафиксировано шесть воздушных шаров] велась боевая работа: авиации нужно было выяснить, что это за шары, какая у них полезная нагрузка. Поэтому было принято такое решение [сбить воздушные шары].

Конечно, сбивать их какими-то дорогими ракетами никто не будет, потому что это неоправданно. Но решение — за командованием, потому что под воздушные шары с отражателями могут маскировать другие летательные аппараты. В Воздушных Силах есть специалисты, которые могут четко идентифицировать, что это летит именно шар. Ведь каждая цель имеет свои параметры, высоту и скорость полета, отражающую поверхность. Вся информация, включая скорость и направление ветра, обобщается и идентифицируется цель. Понятно, что противник хочет ввести нас в заблуждение, а мы должны раскрыть его коварные намерения и пытаться ввести в заблуждение его.

Главная опасность этих воздушных шаров — распылить бдительность наших сил ПВО. Кроме того, враг может использовать и другие ложные цели, например, дешевые беспилотники без «начинки». И для нас это в любом случае цель, по которой нужно отработать.

— Готова ли Украина применить что-то подобное в ответ?