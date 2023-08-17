«Суд выпустил мажоров со связями в РФ». Жизнь добровольца оценили в $20 тысяч — интервью с Ильенко по делу об убийстве побратима 17 августа, 13:21 NV Премиум Андрей Ильенко, офицер батальона Свобода Нацгвардии (Фото:Андрей Ильенко / facebook)

В расследовании дела об убийстве добровольца ДФТГ Свобода Алексея Щербины прошлой осенью суд назначил альтернативу содержанию под стражей — залог для двух подозреваемых, один из которых уже вышел из СИЗО.

Соцсети взорвались возмущением.

Побратим погибшего, офицер батальона Свобода Нацгвардии Андрей Ильенко в интервью Radio NV рассказал, в чем дело.

— Расскажите, пожалуйста, сначала об убитом в Киеве добровольце Алексее Щербине.

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— Алексей Щербина был добровольцем, когда еще было формирование батальон Свобода, которое существовало в формате добровольческого формирования. Постепенно из этого добровольческого формирования мы начали рекрутировать наших людей в батальон Свобода в составе Национальной гвардии. Этот процесс шел постепенно, в несколько этапов. Формировались новые роты.

Он был в очереди — ждал времени, когда его мобилизуют уже непосредственно в наш батальон, который и пребывает в составе четвертой бригады Национальной гвардии; готовился уже к отправке на фронт.

В октябре прошлого года он находился во дворе своего дома в Киеве. Туда заехал Лексус, в котором были трое существ, назовем их так. Они устроили классику жанра этих мажорных разборок на Лексусе — считали, что им дорогу не уступили или еще что-то.

И ситуация, которая абсолютно не стоит выеденного яйца, бытовая быковская ссора, которую они устроили, закончилась тем, что они напали втроем на одного (причем они видели, что человек в военной форме), и в результате достали оружие, убили Алексея Щербину.

Тогда эта ситуация тоже получила, к счастью, общественную огласку, мы ее создали. Потом подтолкнули уже очень много журналистов, медиа об этом писали. Благодаря этому удалось сделать так, чтобы в самом начале это дело не было похоронено, потому что все предпосылки для этого были.

Потому что эти мажоры на Лексусе — это не просто какие-то мажоры, а серьезный криминал. К сожалению, в нашей стране все еще существует довольно мощный криминальный мир, который живет по своим представлениям. И очень часто этот криминальный мир жестко связан с Россией и российским влиянием в Украине.

Как раз эти конкретные уголовники были неоднократно судимы за мошенничество, серьезные насильственные преступления. Это махровый криминал. Один из них точно связан с пророссийскими ОПЗЖшными титушками. Другой, их главный, имел историю, когда он скрывался от уголовных преследований в оккупированном Крыму. Если кто-то скрывается в оккупированном Крыму, то понятно, где у него связи, кто его покрывает.

Они сразу же начали отмазываться, начались попытки отмазывания. Мы сразу получили сигналы, что там начали «шуршать». Но благодаря этой общественной огласке на начальном этапе отмазывание не удалось, их закрыли всех в СИЗО. Всех троих.

Но уже сразу была заложена мина замедленного действия, потому что одному инкриминировали умышленное убийство, а двум другим, в том числе и фактическому главарю, потому что он главный среди этих трех… Тот, кто непосредственно жал на крючок, — это охранник или водитель. Но они действовали как преступная организованная группа… Суть в том, что их уже тогда пытались отмазывать. И инкриминировать одному из них хулиганство. Представьте себе: погиб человек, доброволец, — хулиганство. Двум хулиганство, одному — умышленное убийство.

С самого начала была такая ситуация, которая настораживала. Но поскольку мы держали ситуацию на контроле, то они, по крайней мере, продолжали сидеть в СИЗО, продолжался суд.

На днях нам стало известно, что Голосеевский районный суд города Киева вынес решение: двум из этих подонков изменить меру пресечения с содержания под стражей на возможность внесения залога. И определил залог в 20 тысяч долларов. Сумма в гривнах, но просто чтобы было понятнее, о каком масштабе идет речь. В 20 тысяч долларов суд оценил жизнь добровольца.

Воспользовались тем, что сейчас наш батальон на боевых задачах. Идет война, мы должны уничтожать врага, который пришел на нашу землю, не можем полностью и интенсивно быть погружены в эти все судебные дела, потому что не можем разорваться — и в Киеве ходить на суды, которые происходят, и быть на войне. Этим воспользовались эти подонки и решили втихаря провести это заседание, протолкнуть подобное решение.

Я об этом написал. Очень много людей распространили — более 17 тысяч репостов. Это очень много. Спасибо всем, это огромная помощь. Многие публичные люди уже об этом написали — всем большое спасибо. Вам тоже спасибо, что вы не равнодушны, поднимаете эту тему.

На днях будет апелляция. Мы надеемся, что все же апелляционный суд, учитывая огласку, тяжесть этого преступления, отменит это абсурдное решение первой инстанции и поместит обратно тех подонков в СИЗО, потому что это реально особо опасные преступники. Это рецидивисты, которые связаны с Россией.

Какого чёрта эта мразь делала в оккупированном Крыму, как она туда выехала, что она там делала? Их связи с бандитскими группами, которые готовились к захвату власти в Киеве в начале войны. Мы же помним эти все титушки [экс-нардепа от ОПЗЖ] Кивы. Они все связаны.

Они должны сидеть в СИЗО, а не разгуливать на свободе и создавать дальше опасность для других граждан, давить на свидетелей, на семью погибшего, на суд и так далее. Серьезный криминал за этим всем стоит, поэтому реакция также должна быть очень жесткая.

— А вы можете назвать фамилию судьи, который вынес такое решение?

— У меня под рукой сейчас нет решения суда, я не могу назвать фамилию. Мы обязательно выложим эти фамилии в публичное пространство, просто здесь не было возможности сейчас эти детали узнавать. Но обязательно будут фамилии судей и всех, кто причастен к подобным решениям.

— Как вы расцениваете вероятность того, что подонок, который уже вышел на свободу, заплатив эти 20 тысяч долларов, просто исчезнет, сбежит от правосудия?

— Огромная вероятность, поэтому я призываю уже сейчас правоохранительные органы контролировать передвижения этих подонков, их местонахождение. Потому что огромный риск, что они сейчас просто исчезнут и снова где-то «всплывут» на территории той же России или на оккупированных территориях, потому что они уже так делали. И вероятность очень велика.

Я думаю, их совершенно не смущает вероятность потерять 20 тысяч долларов залога. Для уголовников такого масштаба, которые ездят на дорогих Лексусах, имеют возможности проталкивать такие судебные решения, имеют на это ресурсы, 20 тысяч долларов — это не деньги.

— Для криминала 20 тысяч долларов — это карманные расходы.

— Я подозреваю, что это судебное решение стоило им на порядок дороже. У меня, конечно, нет доказательств, я не могу это утверждать, но как-то так мне кажется.

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— Мне кажется, что этим эпизодом должен был бы заинтересоваться Высший совет правосудия — относительно действий судей и относительно вынесения такого решения. Я понимаю, что у вас нет времени, вы на фронте, но, возможно, вам что-то известно о родственниках Алексея Щербины? Как они ко всему этому отнеслись?

— Я не имею сейчас возможности подробно вести это общение. По объективным причинам. Там есть адвокаты, которые постоянно на связи с родственниками, есть несколько наших побратимов, которые по тем или иным причинам сейчас находятся в Киеве, они контактируют.

Но батальон сейчас на боевых задачах. Когда мы где-то имеем возможность, мы контактируем. Эта ситуация сегодня заставила нас по сути где-то даже посвятить время всем этим вопросам, потому что у нас нет другого выбора, мы должны это делать, это просто наш долг. Но это отвлекает сейчас даже нас от тех задач, которые нам нужно выполнять.

Не должно быть ситуации, когда мы кого-то должны толкать, тянуть за шкирку для того, чтобы было правосудие в этой стране, информационно это проталкивать и тому подобное.

Огромное спасибо всем, кто эту огласку поддержал, потому что (объективно) сейчас в нашей стране только через огласку можно подобные дела как-то возвращать в адекватное русло, само по себе оно не работает. Надеяться, что сработает система правосудия без этих волшебных пенделей, — не работает, к большому сожалению.