В Киеве убили добровольца Свободы Алексея Щербину. Троих подозреваемых арестовали 22 октября, 21:23 Алексей Щербина (Фото:Андрей Ильенко/Facebook)

В Киеве убили представителя добровольческого формирования территориальных громад (ДФТГ) Свобода Алексея Щербину в пятницу, 21 октября. Предварительно это произошло из-за дорожного конфликта.



В полиции Киева рассказали, что получили сообщение о стрельбе на проспекте Академика Глушкова около 16:00. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что за несколько минут до инцидента между водителями Hyundai и Lexus возник конфликт по поводу первоочередности проезда на дороге.

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Водитель и пассажиры Lexus избили мужчину, после чего водитель внедорожника выстрелил в сторону оппонента и сбежал на автомобиле вместе с товарищами. Врачи оказывали пострадавшему медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

В полиции рассказали, что погибший — военнослужащий 1988 года рождения. Боец батальона Свобода Андрей Ильенко сообщил, что речь идет об Алексее Щербине, который был добровольцем ДФТГ Свобода и готовил документы на мобилизацию в батальон Свобода в действующей армии. У него остались жена и ребенок.

«Ситуация ужасная в своем абсурде — три отморозка на лексусе устроили разборки во дворе в формате три на одного, устроили драку, а затем достали оружие и начали стрелять на поражение. В киевском дворе. Среди белого дня. Стрелять в человека в военной форме», — написал Ильенко в Facebook.

Фото: Андрей Ильенко/Facebook

Правоохранители сообщили, что после полученной ориентировке остановили автомобиль вероятных нападающих. Его заблокировали и задержали 26-летнего водителя и двух пассажиров — 24 и 40 лет.

Следователи начали уголовные производства относительно двух пассажиров Lexus по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство), а в отношении водителя по ч. 1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство). Им готовят сообщения о подозрении. Санкция наиболее тяжелой статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Вечером 22 октября Ильенко сообщил, что водителя Lexus и двух пассажиров полиция завезли в следственный изолятор без права на залог по решению суда. Арест всех троих подтвердила в комментарии УП и спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.