Как российский криминал стал элитой российского общества 13 января, 14:42 Эксклюзив NV

Уголовные практики наконец-то легализованы, легитимизированы и уважаемы во всех пространствах Российской Федерации. От политического до культурного

В эти дни неравнодушные к миру кино обсуждают очередных лауреатов премии Золотой глобус. А мне в свете последних событий в российской армии вспомнился американо-британский фильм, номинированный в 1968 году на эту премию, но не получивший ее. Хотя в то время в копилке было три номинации на Оскар, из которых одну получил. И также немало других престижных знаков отличия.

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Речь идет о Грязной дюжине, ленте Роберта Олдрича, которая не была в широком прокате ни в СССР, ни тем более в независимой Украине. Хотя по всем параметрам ничто не мешало выпустить фильм в советский прокат пусть даже в начале 1970-х. Там ведь речь идет о диверсионной операции в немецком тылу во время Второй мировой войны. И немецкие нацисты показаны врагами, что полностью соответствует не только господствующей советской, но и общечеловеческой идеологии. В этом более чем двухчасовом военном боевике не было ни одной антисоветчины. Он мог бы собрать неплохую кассу, ведь именно для этого и закупали американское кино, пусть даже в ограниченном количестве.

Препятствием для показа столь правильного фильма стал сюжетный нюанс. Диверсионную группу, посылаемую в немецкий тыл, набрали из уголовных преступников. Это преимущественно убийцы и маньяки, один из них сексуальный, и именно он поставил операцию под угрозу в критический момент. Но это будет потом. Сначала каждому из двенадцати, потому и грязная дюжина, пообещали амнистию. Если, конечно, выживет и вернется. После этого направили на специальную базу для быстрой подготовки.

Ничего не напоминает? Правильно, практику российского ЧВК Вагнер в нынешней войне против Украины. Еще раньше штрафбаты, созданные во время Второй мировой. Уголовный преступник мог пойти в Красную армию и в бою смыть вину кровью. Буквально: как только штрафника ранят, он автоматически обнуляет собственную судимость и становится полноправным гражданином. До новой судимости.

Криминалитет и его вес в РФ увеличивается в геометрической прогрессии

Те, кто выжил и вернулся после победы в мирную жизнь, ничего кроме как воровать и убивать делать не умели. Да и не очень хотели. Так что брались за свое, снова попадались и по этапу возвращались в лагерь. Где их уже ждали воры-законники с заточенными самодельными ножами и пиками. Ведь ушедшие служить нарушили один из важных законов уголовного мира: не сотрудничать с властью. Нарушителей называли ссучеными и объявили им в лагерях войну. Которая вошла в историю как сучья и описанная, в частности, в отдельном эссе заключенного Варлаама Шаламова, автора разрешенных в 1980-х Колымских рассказов.

Отсюда начинается самое интересное. В той войне победили так называемые суки, ренегаты и предатели. Победа стала возможной при нескрываемой поддержке лагерных администраций. Читайте представителей советской власти. В дальнейшем сотрудничество криминала с властью в СССР стало тесным и желанным. Хотя на словах, а также в книгах и фильмах это категорически отрицалось. Однако советский народ запуган, но не глуп. Сюжет Грязной дюжины напоминал: подобное сотрудничество в Союзе не только возможно, но и реально. Власть в своей репрессивной политике не прочь опереться на зэков, и чем тяжелее совершенное им преступление, тем больше от него пользы. А если западный фильм такое сотрудничество не осуждал, а подавал героическим эпизодом — лучше перестраховаться и скрыть такое кино о войне от травмированных безнаказанностью зеков граждан.

Нынешние российские уголовники, которые охотно записываются в ряды ЧВК Вагнер — потомки тех, кто в 1940-е нарушал неписаные уголовные законы, шел на сотрудничество с властью и получал титул ссученых. Правда, сегодня они формально не относятся к властной структуре. Ведь компания Пригожина называется официально частной. Поэтому уголовники — не позорные суки, а только честные наемники. Однако так же очевидно, как говорится, ежу понятно, что з/к работают на власть, служат ей и погибают за нее, а не травмируются, как рабочие на строительстве, нарушая правила техники безопасности.

И вот какая после этого рисуется картина. Уголовный преступник в России получает более быстрый доступ к социальному лифту, чем рядовой законопослушный гражданин. Вчера он украл, изнасиловал, убил — сегодня Пригожин назвал его героем, публично отпустил грехи, чуть ли не сам снял судимость, еще и положил немалую зарплату. Ведь мобилизованным россиянам ее злостно задерживают, держат голодными и холодными. А вагнеровцы в их глазах — элита.

Уголовные практики наконец-то легализованы, легитимизированы и уважаемы во всех пространствах Российской Федерации. От политического до культурного. Те, кого уголовная среда когда-то считала предателями, презирала и обрекла на смерть, сегодня сами формируют повестку дня не только в российских оккупационных войсках, но и в целом в российском обществе. Худшие из худших, представители социального дна, часто — малограмотные и всегда зверски жестокие отныне стали уважаемым слоем населения, практически российской элитой.

Положил начало такому стилю, сам того не зная, чеченский лидер Рамзан Кадыров, когда по молодости пришел на прием к Путину в спортивном костюме и кроссовках. Это не вызывало сопротивления, стиль гопника прижился, как и ответные манеры. Старорежимных законников не существует. Запретов и ограничений тоже. Сегодня официальные российские власти сами плодят уголовников десятками, если не сотнями, давая оккупантам добро на любые преступления в Украине и обещая: вам за это ничего не будет, вас никто нигде никогда не достанет. Погибнете — бывает, осторожнее надо.

Криминалитет и их вес в РФ увеличивается в геометрической прогрессии. И пока российское общество это устраивает. Ибо каждый россиянин представляет себя на месте кого-то из грязной дюжины: лицом, которому по большому счету уже нечего терять.

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