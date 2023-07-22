«Распихивал деньги в стеклянные банки». Охота на судью-взяточника Чауса тянет на сериал Netflix — подробности дела от детектива НАБУ 22 июля, 19:55 NV Премиум Николай Чаус (Фото:vru.gov.ua)

Владимир Васильчук — детектив НАБУ с 2015 года. Он один из тех 70 детективов, которые первыми приступили к работе в новосозданном антикоррупционном органе.

Владимир Васильчук детектив НАБУ

Одно из первых его дел касалось судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Его уличили в получении взятки в размере 150 тысяч долларов, которые потом хранил в стеклянных банках. Неизвестные вывезли его на частном самолете в Молдову, а 5 лет спустя похитили посреди Кишинева и держали как заложника уже на территории Украины. 14 июня 2023 года Высший антикоррупционный суд приговорил Чауса к 10 годам заклю чения с конфискацией имущества.

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Как охотились на судью-взяточника — Васильчук рассказал в интервью Radio NV.

— НАБУ было создано 16 апреля 2015 года. Вы сразу присоединились к команде? Можете ли об этом рассказать?

— В НАБУ я работаю с 2015 года. Я был одним из тех 70 детективов, которые первые приступили к работе в сентябре-октябре 2015 года. Это был наш первый набор. До НАБУ я работал в органах прокуратуры Украины на разных должностях — следователя, прокурора. Занимался различными делами, в том числе и связанными с борьбой с коррупцией.

Но после Революции Достоинства, когда была информация о создании такого нового органа, я для себя однозначно решил, что хочу попробовать принять участие в конкурсе, это интересно. И не только с целью саморазвития, а с целью развития страны. Было желание сделать что-то действительно стоящее времени и усилий, которые тратились.

Начал я свою работу в 2015 году. Фактически было назначение антикоррупционного прокурора в декабре 2015 года. И первые расследования начались именно в это время. Я не скажу, что дело бывшего судьи Днепровского райсуда Киева было первым, но оно было одним из первых. И фактически оно с 2016 года по последнее время было красной нитью моей карьеры в НАБУ.

— Вы решили присоединиться к НАБУ, потому что хотели менять страну. Понимали ли вы риски? Что очень многим влиятельным людям будет не нравиться, что делает НАБУ, дела, которые ведутся. Как вы оценивали эти риски?

— В этом плане я, пожалуй, был авантюристом. Так же как и большинство из нас на старте. Мы видели цель и не видели каких-то препятствий, которые бы нас могли сбить с этого пути. Потому что придя в это здание, увидев голые стены, мы все начинали с нуля. Сейчас бы мне это сказали, я бы подумал, что это просто колоссальный труд, который надо сделать в кратчайшие сроки. Тогда никто об этом не думал.

Вызовы были каждый день. И мы просто должны были с этими вызовами как-то бороться.

А был ли какой-то страх? Видимо, из-за уверенности в правильности своего выбора и правильности своей позиции, страха не было.

Конечно, определенные переживания на определенном этапе относительно родных, близких были и у меня, и у других коллег. Но это такой путь, это такая профессия… Мы ее сознательно выбираем. И я уверен, что оно того стоит. Мы уже видим, что тот путь, который мы прошли, дает свои результаты.

И такое ощущение было с 2016 года. Из года в год, когда что-то по этому делу происходило очень медленно, казалось, что оно никогда не завершится логично. Но я хочу напомнить, что в 2016 году уголовные производства, которые мы завершали, расследования мы направляли в обычные районные суды. И уже в 2016—2017 году было такое восприятие, что мы свою работу делаем, направляем производство в суд, а потом оно не слушается там. И не то, что разочарование было, а ощущение того, что процесс не завершается. То есть лица не получают справедливых приговоров.

И только после создания Высшего антикоррупционного суда в 2019 году мы получили шанс на относительно быстрое, насколько это возможно в условиях действующего законодательства, справедливое судебное разбирательство.

— Пройдемся тогда по делу Чауса. Там очень много интересных поворотов. Судья Чаус якобы даже подлежал люстрации после Революции Достоинства, но люстрирован не был, продолжал свою деятельность. И вот в 2016 году, в начале августа, разоблачают его на взятке. А с чего началось это дело? Как такие дела начинаются? Были ли сразу подозрения, что этот судья может брать взятки и выносить неправомерные решения? С чего вы решили, что надо заниматься Чаусом?

— Дела о так называемом взяточничестве или, как сейчас написано в законе, о получении неправомерной выгоды, как правило, начинаются не с каких-то оперативных разработок — что вот есть человек, и мы считаем, что он может брать взятки. На самом деле нет. К нам обращаются люди.