Убийство добровольца Свободы. Двум подозреваемым дали возможность выйти под залог, один уже на свободе — СМИ 16 августа, 15:48 Алексей Щербина (Фото:Андрей Ильенко/Facebook)

В расследовании дела об убийстве добровольца ДФТГ Свобода Алексея Щербины суд назначил альтернативу залога для двух подозреваемых, один из которых уже вышел из СИЗО, сообщает УП со ссылкой на анонимного собеседника в правоохранительных органах.

По данным УП, окружная прокуратура подала на рассмотрение Голосеевского районного суда города Киева ходатайство о том, чтобы продлить срок содержания под стражей всем трем обвиняемым в убийстве.

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В то же время суд удовлетворил ходатайство и продлил содержание под стражей для всех фигурантов дела до 12 октября 2023 года включительно.

Кроме того, издание отмечает, что для двух обвиняемых суд назначил альтернативу в виде залога на сумму около 805 тысяч гривен для каждого.

По информации УП, залог определили для Игоря Котырло и Леонида Игнатюка. В частности, за последнего его уже успели внести.

В прокуратуре придерживались позиции по применению для всех обвиняемых меры пресечения только в виде содержания под стражей без возможности внесения залога во время досудебного следствия и судебного разбирательства.

Поскольку преступление было совершено с применением насилия, суд мог не определять альтернативу в виде залога по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, группой лиц), однако все равно сделал это.

Издание отмечает, что прокуратура будет обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

21 октября 2022 года в Киеве убили добровольца ДФТГ Свобода Алексея Щербину. Тогда в полиции Киева сообщили, что получили сообщение о стрельбе, а прибыв выяснили, что до инцидента между водителями Hyundai и Lexus возник конфликт относительно первоочередности проезда на дороге.

Водитель и пассажиры Lexus избили Щербину, а затем водитель выстрелил в его сторону и скрылся на автомобиле вместе с товарищами. Врачи оказывали Щербине медицинскую помощь, однако его не удалось спасти.

22 октября боец батальона Свобода Андрей Ильенко сообщил, что водителя Lexus и двух пассажиров полиция привезла в следственный изолятор без права на залог по решению суда.

В то же время пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП подтвердила арест всех трех обвиняемых.