Игнат прокомментировал материал Bild о том, как Украина спасает носители ракет Storm Shadow и SCALP от российских атак 10 августа, 01:18 Ракета SCALP-EG на украинском бомбардировщике (Фото:скриншот видео / Zelenskiy / Official via Telegram)

Воздушные силы ВСУ рассредоточили бомбардировщики Су-24 по аэродромам, откуда самолеты выполняют боевые задачи. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии hromadske в среду, 9 августа.

Ранее таблоид Bild сообщил, что Украина каждые сутки перемещает свои самолеты, несущие высокотехнологичные ракеты Storm Shadow и SCALP, на новую базу ВВС, и восстановила для этого все авиабазы советских времен, а также использует секретные взлетно-посадочные полосы.



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Игнат отметил, что Украина, как и страна-террорист Россия, рассредоточила свои самолеты по разным аэродромам.



«Это нормальный процесс. Понятно, что бомбардировщики Су-24 не стоят и не ждут, пока к ним прилетит ракета. Командование Воздушных сил принимает соответствующие решения, чтобы сохранить технику, личный состав и максимально выполнить боевые задачи», — сказал он.

В эфире телемарафона в среду, 9 августа, Игнат добавил, что в материале Bild нет ничего нового. Он напомнил, что украинская военная авиация работает в условиях боевых действий, враг постоянно обстреливает как критическую инфраструктуру, так и аэродромы, поэтому авиация и зенитные ракетные войска проводят передислокацию и «рассредоточение по разным оперативным аэродромам». Спикер добавил, что, если бы Воздушные силы не делали этого постоянно, фейковая российская «статистика» об уничтожении украинской авиации могла бы быть правдивой.



Инфографика: NV