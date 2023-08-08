Проблема вертолетов К-52 и возможности ракет Taurus. Чего не хватает ВСУ 8 августа, 19:13 NV Премиум

Ежедневно россияне делают 100 вылетов вертолетов, а сбитых у нас по одному в месяц. Почему так

Taurus — это Storm Shadow с двойной дальностью, или та же SCALP. То есть мы перекрываем Крым полностью, крымские порты. Сами понимаете — это нарушить логистику Крыма, и не надо туда заезжать на танках. То есть, если мы действительно получим Taurus, это будет серьезный вклад. И этими ракетами нужно будет поражать наиболее такие важные российские объекты. Ну хотя бы инфраструктуру Керченского порта, там, где переправа. Наконец-то добить Керченский мост, немножечко побеспокоить, но не очень тратясь, корабли в порту Севастополя. Склады Черноморского флота, те, что на поверхности, топливные резервуары, это в общем прекрасные цели для этих ракет.

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Относительно поражения Крымского моста. Это вопрос соответствующих ракет. Для Storm Shadow это объекты, которые достаточно далеки. По таким объектам, как Крымский мост, попадать надо высокоточно. То есть плюс-минус 10 метров — это не получается. Если по вертикали, то ракета прилетит мимо. Надо четко поражать этот мост. Для Storm Shadow, к сожалению, не хватает этой дальности. Если получим Taurus — достанем. Вся проблема в системах управления. Если ракетами нашими, дронами ударными, мы можем управлять максимально на 200 километров, то катера, они управляются Старлинком, и там за 600 километров. Поэтому мы катера максимально активно используем, ну, не мы, пока что. Неизвестно, кто.

Как будут запускаться ракеты Taurus. Ситуация достаточно простая. Берется стандартный пилон от этой ракеты, на которую ее подвешивали под натовские самолеты. Там носители, в основном, были Торнадо, и сейчас носителями являются Еврофайтеры и Тайфуны. Этот пилон немножечко подпиливается, ставится на наш стандартный пилон, и уже под него подвешивается ракета. Решение на уровне фрезерного станка, болгарки и напильника.