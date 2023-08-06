Игнат объяснил, почему удары оккупантов по украинским аэродромам неэффективны 6 августа, 16:00 Спикер Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:Юрий Игнат/Facebook)

Российские атаки на украинские аэродромы не дают результатов, поскольку авиация Украины успевает передислоцироваться до ракетных атак, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в воскресенье, 6 августа.

Игнат прокомментировал обстрел аэродрома в городе Староконстантинов, что в Хмельницкой области.

Он отметил, что данный аэродром атакуется не первый раз, потому что там находится штатное место базирования бригады тактической авиации.



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«Но авиация у нас довольно-таки мобильная, наши летчики знают, как противодействовать врагу в этих условиях. У нас десятки оперативных аэродромов на территории государства. Поэтому врагу не удастся так просто уничтожить нашу авиацию», — подчеркнул спикер.



Игнат пояснил, что украинская авиация работает по соответствующему протоколу, поэтому до ракетных атак самолеты передислоцируют на другие аэродромы.



«Я думаю, наши летчики покажут им в ближайшее время, где раки зимуют», — подчеркнул он.

С вечера 5 августа по утро 6 августа россияне совершили несколько волн массированных атак по территории Украины, применив дроны и ракеты.

Российские войска трижды атаковали Хмельницкую область. Большинство вражеских ракет сбила ПВО, в то же время есть разрушения гражданских объектов в Староконстантиновской общине в результате взрывной волны.

В общем россияне запустили 5−6 августа по Украине 70 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 57 воздушных целей, в том числе 30 крылатых ракет и 27 Шахедов.



Россияне уже не впервые пытаются атаковать аэродром в Хмельницкой области. 23 июня они запустили по нему 13 ракет, все сбила ПВО.

29 мая россиянам удалось поразить аэродром в Староконстантинове. В Воздушных силах заявляли о «определенных повреждениях» и пожаре, но не раскрывали больше деталей из соображений безопасности.