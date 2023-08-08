Военный эксперт объяснил, почему оккупанты атаковали авиабазу в Хмельницкой области 8 августа, 16:46 Пожар, возникший в результате атаки россиян на Староконстантинов Хмельницкой области 6 августа (Фото:Khmelnytskyi region administration/Handout via REUTERS)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Radio NV объяснил, почему российские оккупанты атаковали авиабазу в Староконстантинове Хмельницкой области.

«Вы видите, что сейчас враг концентрируется на том, что атаки проводит массированные против одного или двух объектов. Мы это видим преимущественно, когда они идут массированные. В этом случае известно, это была авиабаза украинская в Хмельницкой области … Почему 7-я бригада тактической авиации под ударом? Потому что они применяют Storm Shadow, и будут, видимо, применять и SCALP. Это известно», — сказал Мусиенко в эфире Radio NV.

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Военный эксперт отметил, что Storm Shadow — едва ли не самое эффективное украинское оружие на дистанции 150 км и дальше, которое оккупантам трудно сбить.

«На Хмельницкую область это уже была не первая атака, которая была целенаправленная и фактически различными средствами поражения. И, к сожалению, надо понимать, что может быть и не последняя. То есть, сейчас, сегодня видно, что у врага стоит цель, и цель поставлена для того, чтобы не дать нам возможности наносить удары по его целям именно ракетами Storm Shadow. Поэтому они могут пробовать и дальше. Но вы видите, что уже были как минимум два таких мощных удара именно по авиабазе в Хмельницкой области и результатов они не принесли нужных для врага. Поэтому, я думаю, что это свидетельствует о том, что украинские Воздушные силы очень хорошо готовятся к подобному развитию сценария событий. И принимают меры, чтобы минимизировать вредные последствия от таких атак», — рассказал также Мусиенко.

Он предположил, что ракеты по авиабазе в Хмельницкой области запустили из России через территорию Беларуси, потому что это самая быстрая траектория.

С вечера 5 августа по утро 6 августа россияне совершили несколько волн массированных атак по территории Украины, применив ударные БпЛА Shaned, крылатые ракеты Калибр и Х-101/Х-555, аэробаллистические ракеты Кинжал и баллистические ракеты.

Российские войска трижды атаковали Хмельницкую область. Большинство вражеских ракет сбила ПВО, в то же время, есть разрушения гражданских объектов в Староконстантиновской общине в результате взрывной волны.

В целом, россияне запустили 5−6 августа по Украине 70 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 57 воздушных целей, в том числе 30 крылатых ракет и 27 Шахедов.

29 мая россиянам удалось поразить аэродром в Староконстантинове. В Воздушных силах заявляли о «определенных повреждениях» и пожаре, но не раскрывали больше деталей из соображений безопасности.