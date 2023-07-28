ВСУ закрепляются после освобождения Старомайорского, не дали россиянам вернуть утраченное возле двух сел — карта 28 июля, 08:40 Украинские военные освободили Старомайорское в Донецкой области (Фото:Скриншот видео 35 отдельная бригада морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского/Facebook)

Силы обороны Украины после освобождения от российских оккупантов села Старомайорское Донецкой области закрепляются на достигнутых рубежах.



Об этом заявил спикер Генштаба Андрей Ковалев во время брифинга в пятницу, 28 июля.

«Под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские воины освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области, закрепляются на достигнутых рубежах», — сказал он.

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В то же время россияне пытались восстановить утраченное положение возле Ровнополя и Макаровки в Донецкой области, но не имели успеха. По словам спикера, оккупанты продолжают оказывать мощное сопротивление, перемещают подразделения, войска и активно применяют резервы.

Фото: Deepstate

Также украинские бойцы продолжают сдерживать россиян на Лиманском направлении и, по словам Ковалева, отразили наступление в районе села Надия. На Бахмутском — ВСУ наступают севернее и южнее Бахмута. Идут тяжелые бои, оккупанты несут потери.



Кроме Бахмутского, украинские военные наступают на Бердянском и Мелитопольском направлениях. 27 июля западные СМИ писали о якобы начале новой фазы контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток.

